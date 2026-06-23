Alteração nos SMTUC deixa ACAPO com menos acesso aos autocarros

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A reestruturação dos serviços das linhas 5, 5F, 5T e 33 dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) reduziu a oferta aos membros da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), que está sediada na rua dos Combatentes.

A alteração, sinalizada pela oposição, é adjetivada pela vereadora Ana Bastos como “um claro retrocesso nas condições de mobilidade” dos membros da ACAPO. Segundo a vereadora, as alternativas disponíveis, através das linhas 11 e 24, “apresentam frequências reduzidas durante a semana e praticamente inexistentes aos fins de semana”.

Esta alteração na rede dos SMTUC obrigou os utentes da ACAPO a utilizarem outras paragens de autocarro, que não têm “os percursos pedonais necessários” e as “condições adequadas para as pessoas com deficiência visual”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS