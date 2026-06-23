CantanhedeRegião Metropolitana de Coimbra

Inova teve resultado positivo de 539 mil euros em 2025

23 de junho de 2026 às 10 h50
Volume de negócios ascendeu a 15 milhões de euros | Município de Cantanhede
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Em 2025 a INOVA-EM “registou um resultado antes de impostos de 632 mil euros, que se traduziu num resultado líquido de 539 mil euros, tendo um dos melhores resultados da sua história”, revelou o Município de Cantanhede.
Segundo a autarquia, o “volume de negócios ascendeu a cerca de 15 milhões de euros, representando um aumento superior a 10%”, algo que, assegura a mesma fonte, reflete “um crescimento sustentado, impulsionado pelo aumento da atividade”.
Os resultados relativos ao exercício financeiro de 2025, enaltece o Município de Cantanhede, “consolidaram a sustentabilidade económica e financeira da empresa” e “assumem especial relevância num contexto em que”, recorda a mesma fonte, “a empresa concretizou importantes investimentos estratégicos, destinados a reforçar a eficiência operacional, a qualidade dos serviços prestados e a capacidade de resposta às necessidades do concelho”

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