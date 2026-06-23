Inova teve resultado positivo de 539 mil euros em 2025

Em 2025 a INOVA-EM “registou um resultado antes de impostos de 632 mil euros, que se traduziu num resultado líquido de 539 mil euros, tendo um dos melhores resultados da sua história”, revelou o Município de Cantanhede.

Segundo a autarquia, o “volume de negócios ascendeu a cerca de 15 milhões de euros, representando um aumento superior a 10%”, algo que, assegura a mesma fonte, reflete “um crescimento sustentado, impulsionado pelo aumento da atividade”.

Os resultados relativos ao exercício financeiro de 2025, enaltece o Município de Cantanhede, “consolidaram a sustentabilidade económica e financeira da empresa” e “assumem especial relevância num contexto em que”, recorda a mesma fonte, “a empresa concretizou importantes investimentos estratégicos, destinados a reforçar a eficiência operacional, a qualidade dos serviços prestados e a capacidade de resposta às necessidades do concelho”

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