Figueira da Foz

Região Metropolitana de Coimbra promove reflexão sobre saúde

29 de junho de 2026 às 10 h25
Evento realiza-se no edifício do Museu Municipal da Figueira da Foz | Foto DR
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Conferência “Saúde e território: Caminhos para uma região mais saudável” realiza -se amanhã.

A Região Metropolitana de Coimbra realiza amanhã, no Auditório Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão (edifício do Museu Municipal da Figueira da Foz) o evento “Saúde e território – Caminhos para uma região mais saudável”, contando com a participação de municípios, entidades de saúde, academia, especialistas e parceiros estratégicos.

A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória através do formulário disponível na internet.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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