Figueira da Foz
Região Metropolitana de Coimbra promove reflexão sobre saúde
Evento realiza-se no edifício do Museu Municipal da Figueira da Foz | Foto DR
Conferência “Saúde e território: Caminhos para uma região mais saudável” realiza -se amanhã.
A Região Metropolitana de Coimbra realiza amanhã, no Auditório Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão (edifício do Museu Municipal da Figueira da Foz) o evento “Saúde e território – Caminhos para uma região mais saudável”, contando com a participação de municípios, entidades de saúde, academia, especialistas e parceiros estratégicos.
A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória através do formulário disponível na internet.
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