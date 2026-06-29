Coimbra quer duplicar a dimensão do seu cluster espacial até 2030

Coimbra dá hoje um passo estratégico para reforçar a sua posição na economia do Espaço com o lançamento da Coimbra Supernova, uma aliança que reúne o Município de Coimbra, a Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes, o iParque, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, o Município da Pampilhosa da Serra, a Active Space Technologies, a Critical Software, a Neuraspace, a Open Cosmos e a Spotlite.

A iniciativa estabelece uma estratégia comum para o desenvolvimento do cluster espacial da Região de Coimbra e tem como principal meta duplicar a sua dimensão até 2030

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