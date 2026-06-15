Mau tempo: Penela insiste com IP para reposição de estrada fechada há quatro meses

O município de Penela insistiu hoje na urgência da reposição da circulação no antigo IC3, na ligação a Coimbra, que está encerrada ao trânsito há quatro meses na sequência das tempestades que afetaram o país.

Em declarações à agência Lusa, o presidente daquela autarquia do distrito de Coimbra salientou que “os quatro meses que passaram estão a ser extremamente penalizadores para o concelho, que, diariamente, luta para resistir a este verdadeiro ‘fosso’ que divide o concelho”.

“É muito urgente que a recuperação destas vias se inicie com o máximo de urgência para que seja reposta alguma normalidade no dia a dia das pessoas”, sublinhou Eduardo Nogueira dos Santos.

O autarca enfatizou que o concelho está “em morte lenta, em agonia e sofrimento, com muitos prejuízos económicos para o comércio local e para as empresas e indústrias, que se acentuam diariamente”.

“As pessoas passaram a utilizar outros circuitos, nomeadamente a Autoestrada 13, o que prejudica gravemente o comércio local”, disse.

Por outro lado, Eduardo Santos frisou que o fecho “aquela infraestrutura estruturante obriga as populações a percursos mais longos e ineficientes, situação que está a sobrecarregar as estradas municipais, que registam uma degradação progressiva e semanal devido ao tráfego excessivo”.

Na semana passada, o presidente da Câmara de Penela enviou uma comunicação ao novo presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), entidade que tinha prometido apresentar este mês o projeto de recuperação do antigo IC3, que está fechado desde 12 de fevereiro, mas que não vai cumprir o prazo.

O autarca pretende agendar uma nova reunião para abordar esta situação e desbloquear o financiamento para a via alternativa provisória, cujo projeto de conceção-construção foi efetuado pelo município penelense.

Segundo Eduardo Santos, o encerramento do ex-IC3 e da Estrada Regional 347, ambas geridas pela IP, prejudica ainda o socorro às populações devido ao aumento do tempo de resposta operacional.