Projeto do Chega que exige reparação urgente do IC3 em Penela foi aprovado

Um projeto de resolução do Chega que recomenda ao Governo a reparação urgente do troço do IC3 em Penela e a compensação financeira ao município pelos investimentos extraordinários realizados na rede viária municipal foi hoje aprovado.

O projeto de resolução contou com os votos a favor do Chega, PS, Bloco de Esquerda, PAN e JPP, e as abstenções do PSD, IL, Livre, PCP e CDS-PP.

Em causa está a interdição do troço do IC3 e da Estrada Regional (ER) 347, no concelho de Penela, no distrito de Coimbra, em sequência das recentes intempéries que obrigaram ao encerramento destas vias, cuja responsabilidade de manutenção cabe à Infraestruturas de Portugal.

“Estas vias não constituem meros acessos secundários, representam eixos fundamentais de ligação interna e externa do concelho, assegurando a mobilidade quotidiana das populações, o transporte de bens e serviços, bem como o acesso a cuidados de saúde, educação e outros serviços essenciais”, defendeu o Chega no projeto de resolução.

Segundo o Chega, os “impactos desta situação são múltiplos”, apontando que, desde logo, ao nível económico, as empresas locais “têm enfrentado uma quebra significativa na procura e um aumento nos seus custos logísticos, colocando em risco a sua sustentabilidade e os postos de trabalho associados”.

“Paralelamente, as instituições sociais e as populações mais vulneráveis veem agravadas as dificuldades de acesso a serviços essenciais e o aumento do tempo de resposta dos meios de socorro em caso de emergências”, acrescentou.

Foi ainda sublinhado o “esforço financeiro” já assumido pelo Município de Penela, que tem vindo a intervir na rede viária municipal “perante a ausência de uma resposta célere por parte do Estado”.