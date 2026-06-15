Penela

Showcooking e exposições marcam Vinália 2026

15 de junho de 2026 às 08 h30
Vinália acontece nos dias 27 e 28 de junho | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A 16.ª edição da Vinália vai decorrer nos dias 27 e 28 de junho, em Podentes

Um workshop de fotografia, showcooking com produtos e vinhos da região e exposições são as principais novidades da edição de 2026 da Vinália, que acontece nos dias 27 e 28 de junho, em Podentes.

O evento, promovido pela Junta de Freguesia de Podentes, é dedicado aos vinhos das Terras de Sicó e à riqueza da herança vitivinícola da região.

“As expectativas são sempre elevadas, mas vai sempre depender do tempo. No ano passado, esteve muito calor e, por vezes, isso não é bom. Penso que temos um programa aliciante e que irá conseguir atrair os amantes do vinho. Este ano fizemos algumas alterações, mas acho que conseguimos manter a atratividade”, disse a presidente da Junta de Freguesia de Podentes, Anabela Santos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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