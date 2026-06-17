Morte de cachorros gera críticas ao Centro de Recolha Animal

A morte de seis cachorros por falta de vacinação e desparasitação que nasceram recentemente no Centro de Recolha Animal levou Rosa Castanheira e Gabriela Cunha, defensoras dos animais, à última reunião da Câmara Municipal de Arganil pedir esclarecimentos sobre o sucedido.

Rosa Castanheira visitou os cães e percebeu que “o seu estado de saúde levantava sérias preocupações”. Ao confrontar os responsáveis pelo Centro de Recolha Animal foi reconhecida a falta de vacinação e desparasitação. “Foi-me dito que seriam observados pelo veterinário que, atualmente, presta serviço ao município duas tardes por semana, enquanto o veterinário municipal se encontra de baixa médica”, disse.

A defensora dos animais defende que o serviço prestado é “claramente insuficiente” e pediu para que se apure o que aconteceu, quem decidiu não agir e que medidas concretas serão tomadas para garantir que uma situação destas nunca mais se repita.

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