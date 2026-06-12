Inaugurada nova Unidade de Saúde Familiar de Mortágua com cinco médicos

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Já está de portas abertas a nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Mortágua. A inauguração aconteceu ontem de manhã e contou com a presença do presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Francisco Maio Matos.

A nova USF vai funcionar das 08H00 às 20H00, todos os dias úteis, com uma equipa de cinco médicos, cinco enfermeiros e quatro secretários clínicos. O objetivo é que esta equipa dê resposta às necessidades de 7.896 utentes.

“A inauguração da USF de Mortágua é um momento simbólico que resulta de um investimento conjunto nas pessoas, na valorização dos profissionais e na proximidade e melhoria dos cuidados de saúde prestados à comunidade”, refere, o presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, Francisco Maio Matos, citado num comunicado.

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