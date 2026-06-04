Aldeia das Dez acolhe Encontro Internacional de Tecelagem

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O TECE – II Encontro Internacional de Tecelagem e Outras Artes de Aldeia das Dez reúne, até 8 de junho, artesãos, artistas, investigadores e visitantes num momento de reflexão e partilha sobre a arte de transformar o fio em cultura e identidade

Começou ontem a 2.ª edição do TECE-Encontro Internacional de Tecelagem e Outras Artes de Aldeia das Dez. Até à próxima segunda-feira, dia 8 de junho, a pitoresca aldeia do xisto do Município de Oliveira do Hospital acolhe ateliers criativos, palestras, concertos, experiências de gastronomia local e momentos de convívio que celebram a tecelagem e a ligação desta arte “a outras linguagens artísticas contemporâneas”.

Numa organização da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e da Junta de Freguesia de Aldeia das Dez, com o apoio da ADXTUR-Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, o TECE, destaca a ADXTUR, “cruza tradição e inovação, promovendo o diálogo entre artistas, artesãos, investigadores e comunidade”.

Transformar o “fio em cultura”

Autenticidade, cultura e identidade são traços distintivos de Aldeia das Dez, “um lugar onde os fios também contam histórias e a tecelagem não é apenas uma arte ancestral”, relembra a Câmara de Oliveira do Hospital.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS