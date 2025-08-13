diario as beiras
Incêndio de Arganil já lavra em Seia, Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital

13 de agosto às 20 h49
Fotografia: EPA/PAULO CUNHA | Agência Lusa

O incêndio florestal que eclodiu na serra do Açor, perto do Piodão, no município de Arganil, estendeu-se já à Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital e Seia.

Às 21H28, combatiam neste incêndio 852 operacionais, apoiados por 273 meios terrestres. De acordo com o 2.º Comandante Sub-regional, Nuno Seixas, este incêndio consumiu já mais de cinco mil hectares.

Em Arganil, segundo a reportagem da Agência Lusa,  três pessoas  enfrentaram hoje as chamas na Serra do Açor apenas com recurso a bidons de água depois de se verem impossibilitadas de sair de casa para um local seguro.

O fogo que eclodiu na madrugada de hoje na freguesia de Piódão, na Serra do Açor, chegou com rapidez e intensidade à povoação de Feijoeira e quando a família de Rita Lopes foi avisada para abandonar a habitação já era tarde.

Durante o combate ao incêndio, no concelho de Arganil, houve cinco bombeiros que ficaram feridos, sendo que quatro deles tiveram a necessidade de serem encaminhados para uma unidade hospital.

Por outro lado, em Seia, o incêndio florestal obrigou à deslocação de cerca de 55 pessoas dos dois municípios, mas sem danos nas habitações, disse fonte oficial.

Já em Oliveira do Hospital, as chamas estão longe de estar controlado e o presidente do concelho, Francisco Rolo, antecipou uma noite de alerta até ser possível dominar as chamas.

Ouvido pela agência Lusa às 20H05, Francisco Rolo frisou que uma das frentes mais preocupantes lavra na encosta entre o monte do Colcurinho e a povoação de Chão do Sobral, onde residem mais de 100 pessoas, algumas das quais, nomeadamente as mais idosas, previamente retiradas por precaução.

 

António Cerca Martins

