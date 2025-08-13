Incêndio que começou em Arganil já chegou à Pampilhosa da Serra

O incêndio florestal que eclodiu na serra do Açor, perto do Piodão, no município de Arganil, estendeu-se já à Pampilhosa da Serra.

A revelação foi feita pela Junta de Freguesia Fajão-Vidual, do concelho da Pampilhosa da Terra, que esclareceu que as chamas já passaram por Tojo e Fórnea, em Arganil. Nesta fase, as aldeias mais próximas do incêndio são Balsa, Camba, Covanca e Castanheira da Serra.

O incêndio, que começou em Arganil, está também já nos concelhos da Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital e Seia.

Às 21H28, combatiam neste incêndio 852 operacionais, apoiados por 273 meios terrestres. De acordo com o 2.º Comandante Sub-regional, Nuno Seixas, este incêndio consumiu já mais de cinco mil hectares.