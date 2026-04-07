José Francisco Rolo reeleito presidente das Aldeias de Montanha

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, foi reeleito para continuar à frente da direção das Aldeias de Montanha, depois das reuniões da direção e da assembleia geral da ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha, que decorreram a 1 de abril.

O autarca eleito para o período 2026-2029 irá fazer-se acompanhar pelos vice-presidentes Cláudia Guedes (Município da Guarda) e Hélio Fazendeiro (Município da Covilhã); por José Nuno Santos (Município de Gouveia) e Maria Manuel Silva (Casas da Lapa) enquanto secretário e tesoureira respetivamente; e pelos vogais José Alfredo Silva (Município de Celorico da Beira), Javier Diaz (Reisor Investimentos Lda), Luís Cunhal Henriques (New Life Portugal SA) e Fávio Massano (Município de Manteigas). A Assembleia Geral é presidida por Jorge Brito, sócio fundador da ADIRAM e o Conselho Fiscal por Rui Simão, da Gardunha 21.

José Francisco Rolo, recorda que as Aldeias de Montanha são um projeto pioneiro que liga a Serra da Estrela à Serra da Gardunha e que transformou, ao longo da sua atividade, uma marca em destino turístico. “Devemos ter orgulho no percurso efetuado e na riqueza do trabalho executado”, disse, dando nota que o grande desafio é agora o de executar integralmente o PROVERE Aldeias de Montanha de 2,25 milhões de euros.

Nesse sentido, na Assembleia Geral da ADIRAM foi proposta a implementação no imediato de metodologia de trabalho para implementar o Plano de Ação, em articulação com as Câmaras Municipais para que seja dinamizado o plano de animação nas Aldeias de Montanha dos 9 municípios.

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