Filipe Albuquerque desiste no campeonato de resistência dos EUA

19 de abril de 2026 às 16 h56
Terceira etapa do campeonato disputou-se em Long Beach | Fotografia: DR
Agência Lusa
Agência Lusa

O piloto português Filipe Albuquerque (Cadillac) desistiu, no sábado, da terceira ronda do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), disputada em Long Beach.

O norte-americano Ricky Taylor, companheiro de equipa do piloto natural de Coimbra, sofreu um acidente quando faltava pouco mais de meia hora para terminar a prova, danificando de forma irreparável o Cadillac da Wayne Taylor Racing.

No momento do incidente, Albuquerque e Taylor eram oitavos classificados.

“As corridas citadinas não perdoam o mínimo erro. É um resultado duro de aceitar, porque, infelizmente, continuamos a não conseguir atingir os nossos objetivos”, disse Filipe Albuquerque.

O piloto luso sublinhou que “o andamento estava bom e o Cadillac com um bom desempenho”.

“Claro que a sair da nona posição sabíamos que não nos esperavam facilidades, mas também não estávamos à espera disto. Só nos resta levantar a cabeça e pensar na próxima prova”, referiu Filipe Albuquerque.

A quarta jornada do campeonato acontece a 03 de maio, em Laguna Seca.

A prova foi ganha por Renger van der Zande (Acura).

Últimas

19 de abril

Filipe Albuquerque desiste no campeonato de resistência dos EUA
19 de abril

Paula Neves e Gabriel Ribeiro vencem “Wildfire Challenge”
19 de abril

Motociclista despista-se em Mira e fica ferido com gravidade
19 de abril

Exposição Caixa Osso na Antiga gráfica de Coimbra no Seminário Maior (fotogaleria)

Desporto

Filipe Albuquerque desiste no campeonato de resistência dos EUA

O. Hospital vence Marinhense e está na fase de subida do Campeonato de Portugal

O. Hospital depende de si e Naval 1893 precisa de um milagre

Modalidades

Filipe Albuquerque desiste no campeonato de resistência dos EUA

Nacional Open de Jiu-Jistu disputa-se amanhã em Coimbra

Judo: Miguel Gago teve de arriscar depois de desvantagem nos instantes finais