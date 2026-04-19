Filipe Albuquerque desiste no campeonato de resistência dos EUA
O piloto português Filipe Albuquerque (Cadillac) desistiu, no sábado, da terceira ronda do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), disputada em Long Beach.
O norte-americano Ricky Taylor, companheiro de equipa do piloto natural de Coimbra, sofreu um acidente quando faltava pouco mais de meia hora para terminar a prova, danificando de forma irreparável o Cadillac da Wayne Taylor Racing.
No momento do incidente, Albuquerque e Taylor eram oitavos classificados.
“As corridas citadinas não perdoam o mínimo erro. É um resultado duro de aceitar, porque, infelizmente, continuamos a não conseguir atingir os nossos objetivos”, disse Filipe Albuquerque.
O piloto luso sublinhou que “o andamento estava bom e o Cadillac com um bom desempenho”.
“Claro que a sair da nona posição sabíamos que não nos esperavam facilidades, mas também não estávamos à espera disto. Só nos resta levantar a cabeça e pensar na próxima prova”, referiu Filipe Albuquerque.
A quarta jornada do campeonato acontece a 03 de maio, em Laguna Seca.
A prova foi ganha por Renger van der Zande (Acura).