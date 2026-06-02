Futsal: Domus Nostra reforça candidatura na Taça Nacional Sub-17

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Aproximam-se as decisões na Taça Nacional Sub-17, com a equipa do Domus Nostra, campeã distrital da AF Coimbra, a não ceder no objetivo de garantir a passagem às meias-finais.

No passado domingo, os pupilos de André Lima foram a Amora (Seixal) golear o Águias Unidas, por 4-1, num jogo em que já venciam por 3-0 ao intervalo. Tomás Martins fez um hat-trick e Gustavo Maranhão também marcou.

Com dois jogos pela frente, na série 2, o Domus Nostra vai ter ainda de defrontar os dois adversários diretos na luta pela liderança: o Presa Casal do Rato, em Portomar, a 7 de junho, e o Ribafria, na Benedita, no dia 7 de junho.

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