“Queremos que o Rally de Portugal seja tão ou mais importante que a Fórmula 1”

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

“Queremos que o Rally de Portugal seja tão ou mais importante como qualquer Grande Prémio de Fórmula 1”, disse hoje o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, Ribau Esteves, durante a sessão de abertura do Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno, que está a decorrer em Viseu.

No final da sessão de abertura, questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, se considera que este é um tratamento injusto por parte do Turismo de Portugal. Ribau Esteves respondeu que acredita que a entidade do turismo nacional, “que tem feito um trabalho notável, pode fazer melhor”. “

“Os municípios da Lousã, de Arganil, entre outros, fazem um enorme esforço para algo que é um grande evento de expressão mundial”, afirmou o responsável pela CCDR do Centro.

Riabu Esteves revelou que já conversou com o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, e que acredita que “haverá uma reação positiva”, não só para o Rally de Portugal, mas para outros grandes eventos.