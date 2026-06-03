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Ténis de mesa: “Os Ugas” dominam Circuito de Seniores de Coimbra

03 de junho de 2026 às 11 h05
Kazeem Adeniyi, de “Os Ugas” ADC Ega, subiu ao lugar mais alto do pódio | Foto: DR
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Chegou ao fim o Circuito de Seniores da Associação de Ténis de Mesa de Coimbra (ATMC). O vencedor, no final das quatro etapas, foi Kazeem Adeniyi, de “Os Ugas” ADC Ega, com ranking de 3.600 pontos, seguido por Odusina Babatunde, da ACRD Casal Redinho, com 3.400 pontos. O 3.º lugar foi para Miguel Ventura, também de “Os Ugas”, com 2.000 pontos.

Ao longo das quatro etapas, o Circuito de Seniores ATMC reuniu um total de 180 atletas em representação de 28 clubes –  números que “reforçam a crescente afirmação da prova no panorama do ténis de mesa distrital e nacional”, diz a ATMC.

A quarta e última etapa do circuito cumpriu-se no passado domingo, no Pavilhão Galamba Marques, na Figueira da Foz, com a participação de 97 atletas de 24 clubes.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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