O novo presidente da Agência para o Desenvolvimento do Território das Aldeias do Xisto (Adxtur), Jorge Custódio, pretende relançar a rede constituída por 28 aldeias da região Centro com novas ideias e projetos.

“O objetivo é voltar a colocar o foco da rede de aldeias, que tem uma marca sobejamente conhecida, unindo o setor privado e público no processo de dinamização”, disse à agência Lusa o dirigente, que preside também à Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra.

Segundo o autarca, o território das Aldeias de Xisto – que abrange as serras do Açor, Lousã, o vale do Zêzere e Tejo-Ocreza – tem ultimamente sido bastante castigado pelos incêndios, que tem causado constrangimentos e não tem permitido lançar “novas ideias e projetos”.

O novo presidente da Adxtur, eleito na sexta-feira, em lista única, salientou que é necessário executar as várias candidaturas aprovadas pelo Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE) e do Programa de Revitalização do Pinhal Interior (PRPI).

Numa nota à comunicação social, a agência de desenvolvimento frisou que “o novo ciclo” se inicia “igualmente num contexto de elevada complexidade, marcado pelas vulnerabilidades ambientais e sociodemográficas que afetam o território, exigindo respostas articuladas e inovadoras”.

“Estas eleições realizam-se num momento de consolidação da Adxtur enquanto agência de desenvolvimento regional do Pinhal Interior, reforçando o seu papel estratégico na promoção de um modelo integrado de valorização territorial”, refere o comunicado.

Jorge Custódio sucede no cargo a Paulo Fernandes, ex-presidente da Câmara do Fundão, que foi nomeado coordenador da Estrutura de Missão para apoiar a recuperação das áreas afetas pela tempestade Kristin.

A rede Aldeias de Xisto estende-se por uma área de 5.000 quilómetros quadrados de 28 lugares de 20 municípios.