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Longas filas à porta do Estádio Cidade de Coimbra

19 de abril de 2026 às 19 h11
Filas à espera do Académica-Belenenses | Foto: DB/Pedro Filipe Ramos
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Académica recebe, hoje, o Belenenses, em jogo da 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga 3. Antes do jogo, as filas no exterior do Estadio Cidade de Coimbra eram enormes e muitos dos adeptos vão demorar a entrar no recinto.

O jogo é de capital importância para a equipa da casa, que aspira à subida à 2.ª Liga e que precisa vencer um adversário direto no topo da tabela.

Outra curiosidade de hoje é a possibilidade de ser batido o recorde de assistências, nesta Liga 3, que é detido justamente pela Académica, no encontro da semena passada, com 10.966 pessoas no estádio, na receção ao Amarante.

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