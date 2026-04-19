Longas filas à porta do Estádio Cidade de Coimbra

A Académica recebe, hoje, o Belenenses, em jogo da 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga 3. Antes do jogo, as filas no exterior do Estadio Cidade de Coimbra eram enormes e muitos dos adeptos vão demorar a entrar no recinto.

O jogo é de capital importância para a equipa da casa, que aspira à subida à 2.ª Liga e que precisa vencer um adversário direto no topo da tabela.

Outra curiosidade de hoje é a possibilidade de ser batido o recorde de assistências, nesta Liga 3, que é detido justamente pela Académica, no encontro da semena passada, com 10.966 pessoas no estádio, na receção ao Amarante.