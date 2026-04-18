Campeonato de PortugalDesporto

O. Hospital vence Marinhense e está na fase de subida do Campeonato de Portugal

18 de abril de 2026 às 18 h02
Tharlley "bisou" na vitória do O. Hospital | Foto: Pedro Matias
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O O. Hospital acaba de vencer, em casa, o Marinhense, por 3-0, em jogo da última ronda da 1.ª fase do Campeonato de Portugal, em futebol, garantindo o acesso à disputa da fase de subida à Liga 3.

Os golos foram apontados todos na 2.ª parte, depois de um nulo ao intervalo. Tharlley abriu caminho ao triunfo, Rian Pablo aumentou para 2-o e Tharlley “bisou” e fechou a contagem, já nos “descontos”.

Nos outros encontros da mesma ronda, a Naval 1893 também venceu, em casa, o líder V. Sernache, por 2-0, subindo ao 3.º lugar, por troca com o Benfica CB, que perdeu em Fátima por 3-1.

O Marialvas perdeu na visita aos Açores, frente ao Lajense (1-0), descendo à 7.ª posição, já que o Mortágua venceu, em casa, o Elétrico, por 2-1.

 

| Mais informação na edição de segunda-feira do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de abril

Visitas aos Torreões do Jardim da Sereia assinalou Dia Internacional dos Monumentos
18 de abril

Câmara de Coimbra analisa empréstimo até 22 ME para conjunto de equipamentos
18 de abril

O. Hospital vence Marinhense e está na fase de subida do Campeonato de Portugal
18 de abril

BE defende “todos os investimentos possíveis” para enfrentar alterações climáticas

Campeonato de Portugal

O. Hospital vence Marinhense e está na fase de subida do Campeonato de Portugal

O. Hospital depende de si e Naval 1893 precisa de um milagre

CP: O. Hospital vence nos Açores e aterra a três pontos da fase de subida

Desporto

O. Hospital vence Marinhense e está na fase de subida do Campeonato de Portugal

O. Hospital depende de si e Naval 1893 precisa de um milagre

Politécnico de Coimbra campeão universitário de futebol de 11