O. Hospital vence Marinhense e está na fase de subida do Campeonato de Portugal

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O O. Hospital acaba de vencer, em casa, o Marinhense, por 3-0, em jogo da última ronda da 1.ª fase do Campeonato de Portugal, em futebol, garantindo o acesso à disputa da fase de subida à Liga 3.

Os golos foram apontados todos na 2.ª parte, depois de um nulo ao intervalo. Tharlley abriu caminho ao triunfo, Rian Pablo aumentou para 2-o e Tharlley “bisou” e fechou a contagem, já nos “descontos”.

Nos outros encontros da mesma ronda, a Naval 1893 também venceu, em casa, o líder V. Sernache, por 2-0, subindo ao 3.º lugar, por troca com o Benfica CB, que perdeu em Fátima por 3-1.

O Marialvas perdeu na visita aos Açores, frente ao Lajense (1-0), descendo à 7.ª posição, já que o Mortágua venceu, em casa, o Elétrico, por 2-1.

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