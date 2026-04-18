Câmara de Coimbra analisa empréstimo até 22 ME para conjunto de equipamentos

A Câmara de Coimbra vai analisar, na próxima segunda-feira, a proposta de contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até 22 milhões de euros (ME), destinado a viabilizar o arranque de um conjunto de investimentos no concelho.

Segundo uma nota de imprensa da Autarquia de Coimbra, entre os principais projetos estão a reabilitação da Escola José Falcão, a intervenção nos Paços do Concelho, a requalificação da Casa Municipal da Cultura, o novo Centro de Arte Contemporânea, a Circular Externa e a Estação Nova.

“O empréstimo permitirá lançar concursos, iniciar obras e assegurar a componente municipal em projetos de maior dimensão, muitos deles com execução faseada no tempo. Importa sublinhar que o valor do empréstimo não corresponde ao custo total das intervenções, mas apenas à parcela necessária para iniciar ou dar continuidade a cada projeto, permitindo a sua concretização no terreno”, esclarece.

Na área da educação, destaca-se a reabilitação da Escola José Falcão, um investimento global de cerca de 28 milhões de euros, com dois milhões assegurados através deste empréstimo para permitir o arranque da intervenção.

No domínio cultural, o Município prevê avançar com a requalificação da Casa Municipal da Cultura, num investimento de cerca de cinco milhões de euros, dos quais três milhões são financiados por este instrumento, assim como o novo Centro de Arte Contemporânea, na Manutenção Militar, com um milhão de euros previstos nesta fase inicial.

Ainda na área cultural, incluem-se a reabilitação do Salão Brazil, com um investimento global de cerca de três milhões de euros e 500 mil euros financiados pelo empréstimo, além da intervenção no antigo Teatro Sousa Bastos, com um investimento de 1,3 milhões de euros, dos quais cerca de 500 mil euros são assegurados por este mecanismo.

Ao nível das infraestruturas, a requalificação da Circular Externa, com um custo estimado de cerca de quatro milhões de euros, contará com três milhões financiados através do empréstimo, permitindo o início da obra.

A remodelação do edifício da PSP, com um investimento de aproximadamente 2,9 milhões de euros, inclui dois milhões neste financiamento, garantindo condições para avançar com a intervenção.

Também a requalificação dos Paços do Concelho, com um investimento global de cerca de 6,8 milhões de euros, será suportada em quatro milhões por este empréstimo, viabilizando uma obra considerada prioritária para o funcionamento dos serviços municipais.

A Câmara de Coimbra anunciou ainda que entre os projetos estruturantes estão a reabilitação da Estação Nova, com um investimento global estimado em 16 milhões de euros.

O empréstimo permitirá assegurar uma primeira fase de 1,5 milhões de euros, dando início a uma intervenção de execução plurianual.

O pacote inclui também investimentos no Aeródromo, com um financiamento de 1,5 milhões de euros, assim como intervenções de estabilização de infraestruturas e requalificação urbana, nomeadamente em pontes, pontões e arruamentos, reforçando a segurança e a qualidade do espaço público.

“Com este instrumento financeiro, o Município pretende garantir condições para avançar com um conjunto alargado de projetos já identificados como prioritários, intervindo por uma questão de risco iminente e segurança de pessoas e bens, como é o caso da Circular Externa, e nos restantes projetos, antecipando financiamento para investimento que vai ser submetido a apoio dos fundos europeus”, justifica.

A proposta, a discutir em reunião extraordinária do executivo municipal de Coimbra, na tarde da próxima segunda-feira, será posteriormente submetida à Assembleia Municipal. Enquadra-se no financiamento do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2026.