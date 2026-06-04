Câmara de Coimbra ameaça avançar para a venda forçada de prédios degradados na Baixa

A câmara municipal está disposta a recorrer ao mecanismo legal da venda forçada para resolver o problema dos edifícios devolutos e degradados na Baixa.

O aviso foi feito ontem pela presidente da autarquia, Ana Abrunhosa, durante uma visita às obras de construção de uma nova residência de estudantes na zona histórica.

Segundo a autarca, o município tem vindo a classificar vários imóveis como devolutos ou em mau estado de conservação e a notificar os respetivos proprietários para realizarem obras. Contudo, perante o incumprimento de muitos deles, a autarquia decidiu intensificar as medidas.

A presidente da câmara explicou que o município já está a identificar os casos em que as notificações de obras foram ignoradas. O próximo passo será comunicar o incumprimento da lei ao Ministério Público e, “em situações muito concretas”, avançar para a venda forçada.

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