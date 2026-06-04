Coimbra

Câmara de Coimbra ameaça avançar para a venda forçada de prédios degradados na Baixa

04 de junho de 2026 às 10 h30
Município já está a identificar os casos em que as notificações de obras foram ignoradas | Foto: Ana Catarina Ferreira
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A câmara municipal está disposta a recorrer ao mecanismo legal da venda forçada para resolver o problema dos edifícios devolutos e degradados na Baixa.
O aviso foi feito ontem pela presidente da autarquia, Ana Abrunhosa, durante uma visita às obras de construção de uma nova residência de estudantes na zona histórica.
Segundo a autarca, o município tem vindo a classificar vários imóveis como devolutos ou em mau estado de conservação e a notificar os respetivos proprietários para realizarem obras. Contudo, perante o incumprimento de muitos deles, a autarquia decidiu intensificar as medidas.
A presidente da câmara explicou que o município já está a identificar os casos em que as notificações de obras foram ignoradas. O próximo passo será comunicar o incumprimento da lei ao Ministério Público e, “em situações muito concretas”, avançar para a venda forçada.

 

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