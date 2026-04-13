Campeonato de PortugalDesporto

CP: O. Hospital vence nos Açores e aterra a três pontos da fase de subida

13 de abril de 2026 às 11 h25
Equipa da Beira Serra somou terceiro triunfo seguido | Fotografia: O. Hospital
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O O. Hospital venceu ontem, nos Açores, por 2-1, o Lusitânia, já despromovido e último classificado da série C do Campeonato de Portugal.

Em desafio da 25.ª e penúltima jornada da prova, os oliveirenses chegaram à vantagem, aos 6’, por intermédio de Gustavo Barge, num belo remate de fora de área. Ainda na 1.ª parte, Matheus Matias, aos 37’, aumentou para 2-0 a vantagem do O. Hospital.

Já na 2.ª parte, a formação visitante procurou gerir o resultado, com o Lusitânia a reagir e a reduzir para 2-1, aos 67’, por intermédio de Guilherme Santos.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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