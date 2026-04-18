Visitas aos Torreões do Jardim da Sereia assinalou Dia Internacional dos Monumentos

A Câmara Municipal de Coimbra assinalou hoje o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com visitas guiadas aos Torreões da entrada principal do Jardim da Sereia.

A iniciativa, promovida pelo Gabinete de Arqueologia, contou com muitos curiosos para descobrir o interior destas estruturas históricas, habitualmente inacessíveis.

Construídos no século XVIII, na antiga cerca do Mosteiro de Santa Cruz, os Torreões integravam um espaço de lazer e contemplação dos cónegos crúzios. Destacam-se pelas pinturas a fresco que revestem os seus interiores, com representações de forte simbolismo histórico e religioso. No Torreão norte figuram episódios da vida de Santo Agostinho, enquanto o Torreão sul apresenta cenas associadas a São Teotónio e a D. Afonso Henriques.

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