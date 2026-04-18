Coimbra

República dos Pyn-Güyns em risco de ficar sem casa

18 de abril de 2026 às 11 h15
República está na rua Dr. Henriques Seco desde a década de 1950 | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Real República dos Pyn-Güyns poderá estar em vias de ficar sem a casa onde está sediada deste a década de 50.

A república de estudantes universitários, instalada numa habitação na rua Dr. Henriques Seco, perto da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, teve como membros o recém-nomeado membro do Conselho de Estado, Alberto Martins ou o professor Rui Namorado. O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, foi também membro honorário da república.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o mor da República, Duarte Jesus, esclareceu que os repúblicos foram avisados por parte do senhorio que teriam até ao final de 2026 para abandonar a casa.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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