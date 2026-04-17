Politécnico de Coimbra campeão universitário de futebol de 11

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A equipa masculina de futebol de 11 do Politécnico de Coimbra sagrou-se, esta tarde, campeão nacional de desporto universitário ao vencer, na final, a equipa da casa, o Politécnico de Viseu, nas grandes penalidades.

Os conimbricenses estiveram a perder, mas Bernardo Ramalho, na reta final, fez o golo do empate (1-1) e levou a discussão da final para as grandes penalidades.

Na “lotaria”, Coimbra acabou por ser mais feliz, ou eficiente, acabando por vencer por 5-4 o desempate.

As fases finais das competições da Federação Académica do Desporto Universitário decorrem, este ano, em Viseu, até ao próximo dia 24.

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