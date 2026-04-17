Universidade avança com complexo desportivo no Polo II

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Universidade de Coimbra já consignou a obra para a construção do complexo desportivo no Polo II, perto da Quinta da Portela.

O contrato de consignação do complexo desportivo, composto por seis campos cobertos de padel, balneários e uma estrutura de apoio com bar, foi hoje publicado no site Portal Base. A obra tem o custo de mais de 738 mil euros e tem um prazo de execução de 135 dias.

A instituição de ensino superior apresentou a 16 de outubro do ano passado o projeto de requalificação do Polo II, em que está inserido este complexo desportivo. O projeto pretende mudar imagem do Polo II e melhorar a experiência quotidiana dos cerca de 6.000 estudantes, professores, investigadores e funcionários que frequentam aquele campus.

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