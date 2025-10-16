A Universidade de Coimbra (UC) apresentou ontem o projeto de requalificação do Polo 2, um projeto “tão importante e há tanto ansiado”, destacou Alfredo Dias, vice-reitor da instituição responsável pelas áreas do Património, Edificado e Turismo.

Segundo o responsável, trata-se de uma intervenção “relevante”, que contribuirá para “o sucesso do trabalho” realizado no Polo 2, espaço com “muitas características distintivas e de grande abrangência e natureza”.

“É essencial que tenhamos sucesso neste projeto. O que estamos a implementar alinha com as melhores práticas de todo o mundo”, acrescentou.

Segundo o reitor da UC, Amílcar Falcão, a obra vai custar 1,5 milhões de euros e deverá ser iniciada no terreno no ano que vem

