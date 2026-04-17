Nova onda estudantil para um jogo histórico que “é para ganhar”

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Académica no jogo diante do Belenenses (a contar para a Liga 3), no domingo, às 19H00, tem a expectativa de ultrapassar a marca dos 10.967 adeptos que estiveram presentes no duelo frente ao Amarante, na semana passada, informou o treinador António Barbosa.

“Foram quase 11 mil no último desafio e agora, frente ao Belenenses, esperamos ultrapassar esse número. Apesar do dérbi a essa hora (Sporting–Benfica, 1.ª Liga), é importante perceber que ao dia de hoje, temos mais bilhetes vendidos do que na semana passada. A previsão é que provavelmente teremos 12 ou 13 mil adeptos”, afirmou hoje o técnico na conferência de imprensa de antevisão.

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