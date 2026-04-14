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Duelo entre Académica e Amarante foi o terceiro jogo com mais público no último fim de semana

14 de abril de 2026 às 17 h42
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Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O encontro de futebol entre Académica e Amarante, relativo à 9.ª jornada da fase de Apuramento de Campeão da Liga 3, disputado no domingo no Estádio Cidade de Coimbra (terminou com empate 1-1), foi o terceiro desafio com mais público nas bancadas no último fim de semana.

De acordo com as lotações registadas nos vários estádios e pavilhões em Portugal, os 10.967 adeptos que assistiram ao vivo ao duelo em Coimbra representam a terceira melhor “casa” do fim de semana. Este registo é apenas suplantado pelo Benfica-Nacional (56.594 espetadores) e pelo Sp. Braga-Arouca (12.449 espetadores), encontros da 29.ª jornada da 1.ª Liga.

O Académica-Amarante foi o duelo na Liga3, esta época, com mais público nas bancadas. A nível geral, o “recorde” de lotação numa partida da prova foi registado a 3 de setembro de 2022. No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, 17.122 espetadores assistiram ao U. Leiria-Académica, duelo que terminou empatado 1-1 (3.ª jornada, da série B da 1.ª fase da Liga3, época 2022/2023.

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