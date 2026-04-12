Académica empata em casa com o Amarante

A Académica empatou hoje a um golo na receção ao Amarante. A Briosa esteve em vantagem no duelo que fechou a 9,ª jornada da Fase de Apuramento de Campeão.

Aos 15′, Cuba inaugurou o marcador para a Académica, após excelente jogada individual de Cascavel. Já perto do intervalo, o Amarante chegou ao empate, com tento apontado por Ventura, aos 43′.

Em caso de vitória, a Briosa podia ter chegado à liderança da tabela.

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