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Académica empata em casa com o Amarante

12 de abril de 2026 às 21 h09
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Briosa esteve em vantagem no marcador | Fotografia: FPF

A Académica empatou hoje a um golo na receção ao Amarante. A Briosa esteve em vantagem no duelo que fechou a 9,ª jornada da Fase de Apuramento de Campeão.

Aos 15′, Cuba inaugurou o marcador para a Académica, após excelente jogada individual de Cascavel. Já perto do intervalo, o Amarante chegou ao empate, com tento apontado por Ventura, aos 43′.

Em caso de vitória, a Briosa podia ter chegado à liderança da tabela.

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Texto de:Igor Moita

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