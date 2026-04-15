Região Metropolitana de CoimbraSoure

Encontrado morto em Soure

15 de abril de 2026 às 16 h41
Vítima, um homem de 64 anos, foi encontrado em casa | Fotografia: DR
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Um homem de 64 anos foi hoje encontrado sem vida na casa onde habitava, na rua da Capela, na localidade de Venda Nova, no concelho de Soure.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Jorge Carvalho, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Soure (BVS), adiantou que a corporação foi acionada às 14H30, juntamente com a GNR.

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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