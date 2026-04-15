Encontrado morto em Soure

Um homem de 64 anos foi hoje encontrado sem vida na casa onde habitava, na rua da Capela, na localidade de Venda Nova, no concelho de Soure.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Jorge Carvalho, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Soure (BVS), adiantou que a corporação foi acionada às 14H30, juntamente com a GNR.

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