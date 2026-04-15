Relatório da ULS de Coimbra aponta satisfação dos utentes com cuidados prestados

A satisfação dos utentes da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra é “francamente positiva” nos Cuidados de Saúde Hospitalares (CSH) e “maioritariamente positiva” nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), de acordo com aquela Unidade.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, a ULS de Coimbra afirma que, segundo o “Relatório de Avaliação da Satisfação dos Utentes da Unidade Local de Saúde de Coimbra de 2025”, na área dos CSH, “entre fevereiro e dezembro de 2025 foram analisados 32.328 episódios de cuidados”.

“Os resultados revelam, de forma global, níveis de satisfação francamente positivos”, situados em 4,1, na métrica do Índice de Satisfação Global (escala de 1 a 5).

A avaliação evidenciou “um elevado nível de satisfação relativamente aos profissionais”, com classificações entre 4,5 e 4,7 em todas as categorias, sendo a clareza e a adequação da informação prestada outro ponto de destaque (4,4), enquanto a comodidade e as condições físicas obtiveram uma classificação média de 4,2.

Entre as áreas onde foram identificadas necessidades de melhorias, está a acessibilidade, sobretudo ao nível da circulação interna e estacionamento (3,2), a alimentação (3,9) e a conservação de equipamentos e instalações (entre 3,8 e 3,9).

Já nos CSP, foram examinados 6.254 questionários respondidos, “sendo que a análise da satisfação dos utentes revela uma perceção global maioritariamente positiva”, de 4,3, seguindo a métrica da Satisfação média global (de 1 a 5).

A privacidade, a informação prestada e a relação profissional-utente são alguns dos pontos “amplamente valorizados”, enquanto a acessibilidade telefónica, os tempos de espera e o conforto das instalações são “desafios relevantes”.

“As sugestões recolhidas apontam para a necessidade de reforçar a capacidade de resposta, melhorar a comunicação e investir em melhorias estruturais, constituindo áreas prioritárias para a otimização contínua da experiência do utente nos CSP”, acrescentou.

O relatório é um instrumento de suporte à decisão, “permitindo orientar prioridades estratégicas e reforçar o compromisso” daquela unidade de saúde “com a qualidade, a segurança e a humanização dos cuidados de saúde”, afirmou o presidente do Conselho de Administração, Francisco Maio Matos.

Citado na nota, assegura que a ULS de Coimbra está “plenamente consciente” das áreas em que é possível melhorar, adiantando que a ULS continuará “a trabalhar de forma consistente na sua melhoria”.