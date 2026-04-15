Região Metropolitana de Coimbra

Hugo Serra reeleito presidente do Conselho Empresarial da Região de Coimbra

15 de abril de 2026 às 20 h36
Hugo Serra foi reeleito para um mandato de um ano | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Hugo Serra foi reeleito presidente do Conselho Empresarial da Região de Coimbra (CERC).

Neste mandato que agora começa, o presidente do órgão pretende continuar “a ser um parceiro ativo, próximo e reivindicativo” das empresas da região.

“Este voto de confiança reforça o nosso compromisso de continuar a dar voz às empresas da região e a trabalhar diariamente para melhorar as condições de competitividade do nosso território”, frisou.

O CERC é constituído por 13 associações empresariais que abrangem todo o território dos 19 municípios da região de Coimbra, representando mais de 15.000 empresas e um volume de negócios superior a 10.000 milhões de euros.

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de abril

Hugo Serra reeleito presidente do Conselho Empresarial da Região de Coimbra
15 de abril

Queima das Fitas desvenda o cartaz oficial de 2026
15 de abril

Buarcos e São Julião recebem projeto de "Arte e periferias urbanas"
15 de abril

Melody traz hit "Jetski" à Queima das Fitas

Região Metropolitana de Coimbra

Hugo Serra reeleito presidente do Conselho Empresarial da Região de Coimbra

Encontrado morto em Soure

Vinte e seis estudantes do ensino superior recebem bolsa de estudo em Oliveira do Hospital