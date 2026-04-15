Hugo Serra reeleito presidente do Conselho Empresarial da Região de Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Hugo Serra foi reeleito presidente do Conselho Empresarial da Região de Coimbra (CERC).

Neste mandato que agora começa, o presidente do órgão pretende continuar “a ser um parceiro ativo, próximo e reivindicativo” das empresas da região.

“Este voto de confiança reforça o nosso compromisso de continuar a dar voz às empresas da região e a trabalhar diariamente para melhorar as condições de competitividade do nosso território”, frisou.

O CERC é constituído por 13 associações empresariais que abrangem todo o território dos 19 municípios da região de Coimbra, representando mais de 15.000 empresas e um volume de negócios superior a 10.000 milhões de euros.