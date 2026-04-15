Coimbra

Queima das Fitas desvenda o cartaz oficial de 2026

15 de abril de 2026 às 19 h38
Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Queima das Fitas de Coimbra acaba de desvendar o cartaz oficial da festa académica para a edição de 2026.

O cartaz vencedor foi hoje anunciado, depois do concurso entre as duas propostas finalistas ter terminado no passado dia 10 de abril. A votação destinava-se exclusivamente a estudantes de instituições de ensino superior de Coimbra. Também hoje, a Queima das Fitas anunciou a cantora brasileira MC Melody.

A maior festa académica do país regressa ao parque da Canção, em Coimbra, entre os dias 22 e 30 de maio. A Queima das Fitas arrancará simbolicamente com a Serenata Monumental, às 00H00 de dia 21 (quinta-feira) para dia 22 (sexta-feira).

 

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