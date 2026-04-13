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Medo de perder falou mais alto em ambiente de 1.ª Liga

13 de abril de 2026 às 09 h30
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Estádio tentou empurrar a Briosa para a vitória | Foto: FPF

Com quase 11 mil adeptos nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, a Académica não foi além de um empate frente ao Amarante e por isso continua no 3.º lugar da Fase de Apuramento de Campeão

Académica e Amarante empataram ontem a uma bola em desafio da 9.ª jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3. Naquela que foi a melhor assistência da época, com 10.967 espetadores, o receio de perder reinou nos dois conjuntos.

O técnico da Briosa surpreendeu no onze inicial ao fazer entrar António Xavier. Beni Souza começava no banco.

Respeito entre os dois conjuntos imperava no início do desafio com as duas equipas só a atacarem pela certa. A Briosa tinha mais bola, mas eram os forasteiros que chegavam mais vezes junto à área de Carlos Alves.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Afonso Pereira Bastos

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