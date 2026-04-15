Enchente no Ameal Trail

O Ameal Trail deu novo líder ao Circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. José Pedro Galvão aproveitou a ausência de Alex Silva (AC Tocha) para se chegar à frente.

O Ameal Trail deu novo líder ao Circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. José Pedro Galvão aproveitou a ausência de Alex Silva (AC Tocha) para se chegar à frente.

O atleta da Escola de Atletismo de Coimbra conseguiu a primeira vitória ao cortar a meta em 01:25:23 horas, com quatro segundos de vantagem para Rodrigo Santos (Dura‑F1), que não entra para as contas distritais.