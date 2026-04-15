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Enchente no Ameal Trail
José Pedro Galvão subiu à liderança do circuito de Trail Curto da ADAC | Foto Nuno Cortesão Fotografia
O Ameal Trail deu novo líder ao Circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. José Pedro Galvão aproveitou a ausência de Alex Silva (AC Tocha) para se chegar à frente.
O atleta da Escola de Atletismo de Coimbra conseguiu a primeira vitória ao cortar a meta em 01:25:23 horas, com quatro segundos de vantagem para Rodrigo Santos (Dura‑F1), que não entra para as contas distritais.
O Ameal Trail deu novo líder ao Circuito de Trail Curto da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. José Pedro Galvão aproveitou a ausência de Alex Silva (AC Tocha) para se chegar à frente.
O atleta da Escola de Atletismo de Coimbra conseguiu a primeira vitória ao cortar a meta em 01:25:23 horas, com quatro segundos de vantagem para Rodrigo Santos (Dura‑F1), que não entra para as contas distritais.
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