O. Hospital depende de si e Naval 1893 precisa de um milagre

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Três equipas da série C do Campeonato de Portugal lutam por um lugar no acesso à 2ª fase. Duas delas são da região de Coimbra. Hoje, disputa-se a última jornada da 1ª fase e tudo ficará decidido.

O O. Hospital está muito perto de carimbar presença na Fase de Subida do Campeonato de Portugal e, para isso, para não ter de esperar pelos resultados dos outros dois adversários que estão na luta (Benfica CB e Naval 1893), basta ganhar hoje em casa diante do Marinhense, já despromovido aos distritais de Leiria.

Depois de o V. Sernache garantir o 1.º lugar da Série C da prova e o respetivo apuramento, sobra agora uma segunda vaga: o 2.º lugar.

À partida para a última jornada da 1.ª fase, é a formação oliveirense que está a um passo de garantir esse passaporte. Um deslize deixa o Benfica CB com via aberta para uma derradeira ultrapassagem. Já a Naval 1893 precisa que ambos escorreguem para manter hipóteses de chegar ao 2.º posto.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS