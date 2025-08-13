Incêndios: Família de aldeia em Arganil impossibilitada de sair de casa enfrentou incêndio com baldes de água

Três pessoas de uma aldeia do concelho de Arganil enfrentaram hoje as chamas na Serra do Açor apenas com recurso a bidons de água depois de se verem impossibilitadas de sair de casa para um local seguro.

O fogo que eclodiu na madrugada de hoje na freguesia de Piódão, na Serra do Açor, chegou com rapidez e intensidade à povoação de Feijoeira e quando a família de Rita Lopes foi avisada para abandonar a habitação já era tarde.

“Não tivemos outro remédio se não ficar e defender a casa e os animais”, disse à agência Lusa Rita Lopes, de 20 anos, que juntamente com a mãe e um tio enfrentaram as chamas com valentia.

O pai, distribuidor de pão, já tinha saído de casa e não conseguiu regressar por ter ficado retido no fogo.

Uma mangueira e baldes de água retirados de vários bidons que a família já tem cheios para este tipo de situações ajudaram estas três pessoas a evitar que a habitação fosse consumida pelo fogo.

“Se tivéssemos saído, tinha ardido tudo e assim conseguimos salvar a casa e os animais – 15 cabras, 10 coelhos, quatro cães da Serra da Estrela, duas viaturas e uma moto-quatro”, enfatizou Rita Lopes.

Durante cerca de horas, as chamas não deram descanso e, apesar da coragem desta família, verificou-se a destruição de uns palheiros, um automóvel e uma motorizada, relatou.

Entretanto para acolher as pessoas que foram retiradas de casa, o município de Argani (distrito de Coimbra) instalou dois centros de acolhimento, um em Coja e outro na Cerdeira.

“Instalámos nas casas do povo de Coja e de Cerdeira e Moura da Serra dois centros de acolhimento com capacidade para uma centena de pessoas, que pode ser aumentado em caso de necessidade”, disse à agência Lusa a vereadora Elisabete Oliveira.

Ao início da noite, o pavilhão polivalente da Casa do Povo de Coja já acolhia 55 pessoas das localidades de Porto Silvado e Sobral Gordo, da freguesia de Pomares, na esmagadora maioria idosos e crianças.

Segundo Elisabete Oliveira, este centro de acolhimento, gerido em articulação com a Cruz Vermelha, tem capacidade para 80 pessoas.

“A Proteção Civil ainda não sabe como vai evoluir o incêndio, pelo que estas pessoas vão pernoitar em Coja e na quinta-feira será feita nova avaliação”, disse a autarca, salientando que as aldeias serranas têm mais pessoas nesta altura do ano por causa das festas populares.

O fornecimento de refeições e de água é assegurado pelo Centro Social e Paroquial de Coja.

“Vim para aqui porque tenho problemas de mobilidade. A filha e dois netos ficaram na aldeia de Sobral Gordo e assim ficaram lá mais descansados”, salientou à agência Lusa Manuel Lopes, de 75 anos, residente em Almada, mas que estava de férias naquela aldeia da Serra do Açor.

A Casa do Povo da Cerdeira e Moura da Serra também está preparada para acolher 25 pessoas que sejam retiradas das suas aldeias, embora cerca das 20:00 ainda não tivesse recebido ninguém.

Nesta operação, o município envolveu seis técnicos e conta com a colaboração da Cruz Vermelha e das instituições particulares de solidariedade social (IPSS) locais.