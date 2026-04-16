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Mais de 10 milhões para recuperar da calamidade

16 de abril de 2026 às 08 h27
Soure foi um dos concelhos mais afetados | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Governo vai transferir mais de 10 milhões de euros para que as autarquias possam recuperar infraestruturas e equipamentos municipais

São mais de 10 milhões de euros que os municípios afetados pelas tempestades vão receber do Estado, em resposta à situação de calamidade. A informação foi ontem revelada em Diário da República e, entre os concelhos da Região Metropolitana de Coimbra e Alvaiázere, são 17 as autarquias que vão ser apoiadas pelo Governo.

Das 17 autarquias, Alvaiázere e Coimbra são os únicos dois municípios que receberão mais de um milhão de euros. O concelho do distrito de Leiria receberá mais de um milhão e 133 mil euros e a autarquia liderada por Ana Abrunhosa vai receber mais de um milhão e 96 mil euros. A Figueira da Foz é o terceiro concelho a receber a maior verba, sendo transferidos mais de 868 mil euros.

Municípios como Soure e Montemor-o-Velho, que sofreram também com as cheias do rio Mondego, vão receber 815 mil euros e 689 mil euros respetivamente.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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