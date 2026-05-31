Giro: Vingegaard é o oitavo a ganhar as três ‘grandes’, Eulálio conquista a juventude (com vídeo)

Jonas Vingegaard tornou-se hoje no oitavo ciclista a vencer as três grandes Voltas, ao conquistar o 109.º Giro, no qual o português Afonso Eulálio foi o melhor jovem e acabou na sexta posição da geral.

Único favorito à partida para esta Volta a Itália, o dinamarquês da Visma-Lease a Bike, de 29 anos, confirmou hoje o seu triunfo, vencendo a prova logo na primeira participação e juntando-se a Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome, os outros ciclistas que conquistaram as três ‘grandes’.

Ao concluir a 21.ª e última etapa de um Giro que começou em 08 de maio, em Nessebar (Bulgária), Afonso Eulálio tornou-se no segundo português a sagrar-se melhor jovem na ‘corsa rosa’, depois de João Almeida, em 2023, e o terceiro a conquistar uma camisola, já que Ruben Guerreiro foi ‘rei da montanha’ em 2020.

Aos 24 anos, o figueirense da Bahrain Victorious, que liderou o Giro durante nove etapas e foi sexto na geral final, é também o terceiro melhor ciclista nacional na geral da ‘corsa rosa’, sendo superado apenas por João Almeida, que soma três lugares no top 6, e José Azevedo, quinto em 2001.

A última etapa foi ganha pelo italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), que se impôs no final dos 131 quilómetros com início e final em Roma.

Vingegaard, vencedor das edições de 2022 e 2023 do Tour e campeão em título da Vuelta, vai subir ao pódio final da 109.ª Volta a Itália juntamente com o austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo, e o australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), o campeão de 2022 e ‘vice’ de 2020 que desta vez foi terceiro.