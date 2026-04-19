Académica vence Belenenses e regressa aos lugares de subida direta

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A Académica acabou de vencer, em casa, por 2-1, o Belenenses. Em jogo a contar para a 10.ª jornada do Apuramento de Campeão, os estudantes voltaram aos triunfos e regressaram ao 2.º lugar, posição que dá subida direta à Segunda Liga.

Após registar novo recorde de assistência, com 14 213 espetadores nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, Rodrigo Cascavel inaugurou o marcador aos 14 minutos. Na segunda parte, Béni, aos 70′, ampliou para 20 a vantagem da Briosa.

O Belenenses ainda reduziu nos instantes finais, por intermédio de Bruninho, aos 96 minutos.