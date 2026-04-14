Oliveira do Hospital
Dois sapadores florestais feridos em despiste na Ponte das Três Entradas
Viatura ficou tombada no cruzamento | Fotografia: Folha do Centro
Dois sapadores florestais ficaram, ontem, com ferimentos ligeiros, na sequência de um despiste, na Ponte das Três em Entradas, em Oliveira do Hospital.
No veículo, que pertence à Cooperativa de Agricultores de Alvoco das Várzeas, seguiam quatro ocupantes. Dois sofreram ferimentos e os outros saíram ilesos.
O acidente aconteceu no cruzamento de acesso às escolas, em direção a São Sebastião da Feira.
O alerta foi dado pelas 18H18 e para o local foram mobilizados seis operacionais e três veículos dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital.
Em atualização