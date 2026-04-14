Dois sapadores florestais feridos em despiste na Ponte das Três Entradas

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Dois sapadores florestais ficaram, ontem, com ferimentos ligeiros, na sequência de um despiste, na Ponte das Três em Entradas, em Oliveira do Hospital.

No veículo, que pertence à Cooperativa de Agricultores de Alvoco das Várzeas, seguiam quatro ocupantes. Dois sofreram ferimentos e os outros saíram ilesos.

O acidente aconteceu no cruzamento de acesso às escolas, em direção a São Sebastião da Feira.

O alerta foi dado pelas 18H18 e para o local foram mobilizados seis operacionais e três veículos dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital.

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