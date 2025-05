Inaugurado “o troço mais bonito” da Eurovelo

O troço da rota europeia Eurovelo 1 da Região de Coimbra foi inaugurado no fim de semana. Esta ciclovia, que une os concelhos de Mira, Cantanhede e Figueira da Foz, tem uma extensão de 100 quilómetros.

A inauguração realizou-se em três etapas. A primeira aconteceu na Praia de Mira, a segunda na Praia da Tocha e a terceira na Figueira da Foz. Para assinalar a inauguração, realizou-se um passeio cicloturístico com a participação de mais de centena e meia de ciclistas, ligando aqueles três pontos ao longo de 47 quilómetros.

Na Praia da Tocha, a vice-presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Anabela Freitas, sustentou que, “dos milhares de quilómetros que a Eurovelo 1 tem em toda a Europa, este é o troço mais bonito”. Todos os discursos aludiram à beleza da paisagem do troço da rota ciclável que atravessa Mira, Cantanhede e Figueira da Foz, bem como das mais-valias turísticas e ambientais desta rota.

