Mira: Novo ano com investimentos em habitação, educação e saúde

No concelho de Mira, 2025 será marcado por avultados investimentos em setores sociais, ao abrigo de candidaturas a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com financiamento a 100%. Nomeadamente, na habitação pública e em instalações de ensino e de saúde.

“Para 2025, o que se espera é que haja desenvolvimentos em setores muito importantes, já anunciados, nas áreas da edução, da habitação e da saúde”, adiantou o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A remodelação do Centro de Saúde de Mira está em curso. E estão, ainda, previstas empreitadas para a requalificação das quatro extensões de saúde do concelho.

Neste setor social, a criação de uma Unidade de Saúde Familiar, vaticinou o autarca de Mira, deverá contribuir para atrair a fixação de médicos no concelho.

Os investimentos na área da educação, por seu lado, depois da remodelação da Escola Secundária de Mira, já concluída, será iniciada a expansão deste estabelecimento de ensino, com um novo bloco de salas de aulas e um pavilhão desportivo.

Será também reabilitada a Escola Básica de Mira, empreitada que inclui a construção de um novo pavilhão desportivo. Esta candidatura ao PRR, porém, ainda não está aprovada.

