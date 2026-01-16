diario as beiras
Incêndios: Pagos 7,2 ME a agricultores do Centro com metade das candidaturas por analisar

16 de janeiro de 2026 às 12 h40
Cerca de 7,2 milhões de euros (ME) foram pagos a agricultores na Região Centro devido aos prejuízos nos incêndios rurais de 2025, estando mais de metade das candidaturas por analisar, segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

De acordo com dados enviados pela CCDR Centro à agência Lusa, no âmbito do apoio excecional aos agricultores, foram apresentadas 5.110 candidaturas com origem em 25 municípios dos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, tendo sido analisadas 2.327 (55 acabaram indeferidas).

As 1.880 candidaturas já pagas somavam na segunda-feira 7.212.277 euros, adianta a CCDR.

Agência Lusa

