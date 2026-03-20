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CRIA vence líder e relança Divisão de Honra da AF Coimbra em futsal

20 de março de 2026 às 12 h21
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Equipa de Alhadas segue agora em 2º lugar, a 1 ponto da Academia Condeixa

Está ao rubro o Campeonato da Divisão de Honra de Futsal da AF Coimbra, em seniores masculinos.

A prova que segue com significativo atraso teve, nesta quarta-feira, mais uma jornada, a 6.ª, tendo-se registado um resultado surpresa: a Academia de Condeixa perdeu os primeiros pontos, saindo derrotada da viagem à Figueira da Foz para defrontar o CRI Alhadense.

Recorde-se que, na 1.ª fase, no jogo em casa, o CRIA também venceu (5-3), a 15 de novembro, mas o resultado acabou por ser administrativamente transformado em derrota (0-3), na sequência do castigo que penalizou a formação alhadense.

(Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS)

Autoria de:

Paulo Marques

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