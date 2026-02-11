diario as beiras
Seguro em contacto com autarcas de Coimbra, Figueira da Foz, Soure e Montemor-o-Velho

11 de fevereiro de 2026 às 11 h40
O Presidente da República eleito tem estado em contacto com os presidentes de Câmara de Coimbra, Figueira da Foz, Soure e Montemor-o-Velho, disse hoje a assessoria de António José Seguro, que ocupou um gabinete de trabalho no Palácio Nacional de Queluz.

“O Presidente eleito tem estado em contacto ontem à noite e hoje de manhã com presidentes de câmara de Coimbra, Figueira da Foz, Soure e Montemor-o-Velho”, dado o agravamento da situação naqueles territórios com riscos de cheia no Mondego, transmitiu à Lusa a mesma fonte.

António José Seguro começou hoje a trabalhar num gabinete no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, onde chegou pelas 10:00, e que será o seu local de trabalho até à posse como chefe de Estado no dia 09 de março.

À chegada, o Presidente eleito não fez declarações.

António José Seguro foi eleito no domingo com dois terços dos votos expressos, com cerca de 3,48 milhões, quando faltam apurar 20 freguesias, de oito municípios.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

Agência Lusa

