Está dado o “primeiro passo” para a construção “Rota do Bussaco”. Este é um projeto que irá atravessar os Municípios da Mealhada, Mortágua e Penacova e terá como principal objetivo revitalizar infraestruturas e locais de interesse relacionados com a temática da Batalha do Bussaco.

O Exército Português e as três autarquias assinaram, no sábado, no Museu Militar do Bussaco, um protocolo para a criação de uma rota turística internacional que possa perpetuar a riqueza deixada pela Batalha do Bussaco, através do investimento em infraestruturas, museus, espaços exteriores e materiais artísticos e educativos. Ao mesmo tempo, a ideia é proteger e valorizar o património cultural associado a este acontecimento e conseguir captar turistas (franceses e ingleses) para o território.

O exército e cada uma das autarquias financia com 20 mil euros a elaboração do projeto, que está a ser trabalhado há cerca de dois anos e meio. Posteriormente, a ideia é avançar com as requalificações. Estima-se que o projeto, após o seu término, possa custar mais um milhão de euros e que esteja concluído nos próximos quatro anos.

