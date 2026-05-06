PenacovaRegião Metropolitana de Coimbra

Feira em Penacova mostrou saídas escolares e profissionais aos jovens alunos

06 de maio de 2026 às 11 h10
Jovens conheceram parte da realidade do Exército Português, um dos três ramos das Forças Armadas de Portugal | Fotografia DB-Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

“O município preocupa-se com a carreira profissional e com a orientação vocacional dos jovens que estudam em Penacova. Esta feira é uma forma de os orientar vocacionalmente para que se sintam felizes e realizados no futuro que escolhem. Esse é o nosso grande objetivo: ajudar a orientar”.
As palavras do vereador do Município de Penacova, responsável pelos pelouros da Educação e Formação, Carlos Sousa, evidenciam a principal premissa da 5.ª edição da Feira de Orientação Escolar e Profissional de Penacova, evento que ontem levou cerca de um milhar de jovens estudantes até à Casa das Artes Martins da Costa.
Universidades, institutos politécnicos, escolas profissionais, Exército ou forças de segurança foram algumas das 20 entidades representadas no evento.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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