Feira em Penacova mostrou saídas escolares e profissionais aos jovens alunos

“O município preocupa-se com a carreira profissional e com a orientação vocacional dos jovens que estudam em Penacova. Esta feira é uma forma de os orientar vocacionalmente para que se sintam felizes e realizados no futuro que escolhem. Esse é o nosso grande objetivo: ajudar a orientar”.

As palavras do vereador do Município de Penacova, responsável pelos pelouros da Educação e Formação, Carlos Sousa, evidenciam a principal premissa da 5.ª edição da Feira de Orientação Escolar e Profissional de Penacova, evento que ontem levou cerca de um milhar de jovens estudantes até à Casa das Artes Martins da Costa.

Universidades, institutos politécnicos, escolas profissionais, Exército ou forças de segurança foram algumas das 20 entidades representadas no evento.

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